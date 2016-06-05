بالصور.. كوم إمبو كوميديا جديدة لفرقة مسرح مصر مع نخبة من النجوم على “MBC مصر2″‎

كتبت – إنجي لطفي

في سهرة خاصة ومميزة تعرض قناة “MBC مصر2″، الليلة “الأحد” مسرحية جديدة لفرقة “مسرح مصر”، مع الفنان أشرف عبدالباقي، ونُخبة من النجوم الشباب، وتُقدم الفرقة في أحدث عروضها عبر الشاشة المسرحية الجديدة “كوم إمبو”، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول جريمة قتل غامضة وتتوزع الإتهامات حول أكثر من شخص مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة للبحث عن فك لغز الجريمة.

ويشارك في بطولة مسرحية ”كوم إمبو”، بجانب النجم أشرف عبدالباقي الفنانين علي ربيع، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة “أوس أوس”، وكريم عفيفي، وويزو، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوي طاهر، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، وسارة عبدالفتاح، ومحمد توب، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.