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عودة عبد الواحد السيد

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عودة عبد الواحد السيد عودة عبد الواحد السيد

تماثل عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك تماما من الإصابة التي لحقت به في معسكر المصري أثناء استعداداه لخوض مواجهتي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وكان قائد الزمالك قد تعرض لإصابة بكسر في الضلع العاشر مما حرمه من الابتعاد عن مواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

وقال عبد الواحد للموقع الرسمي للزمالك يوم الخميس: "جاهز تماما للمشاركة مع الزمالك في المباريات، وأشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في ختام مباريات الدوري الممتاز بعد موافقة الأمن على استئناف المسابقة التي يتبقى فيها الجولة الأخيرة والدورة الرباعية.

وأضاف عبد الواحد "لماذا لم تقام مباراة طلائع الجيش في الجولة الأخيرة أحد يومي 9 أو 11 يوليو؟" وذلك اعتراضا على إقامتها يوم 10 يوليو والمتوقع أن يكون غرة رمضان.

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