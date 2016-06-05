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صراع الصفقات - كواريزما يقترب من التدرب تحت قيادة فيريرا.. جنون في السوق القطري

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صراع الصفقات - كواريزما يقترب من التدرب تحت قيادة فيريرا.. جنون في السوق القطري صراع الصفقات - كواريزما يقترب من التدرب تحت قيادة فيريرا.. جنون في السوق القطري

جنون سوق الانتقالات ليس في أوروبا فقط، بل في السوق العربي أيضا. هنا نتحدث عن قطر وصفقة منتظرة للسد القطري لضم ريكاردو كواريزما.

البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق يتولى قيادة السد القطري وأنهى موسمه الأول بلا بطولات. ليبدأ سعي النادي القطري في دعم صفوفه بأسماء كبيرة لتعويض الموسم المخيب للآمال.

صحيفة sporkahvesi التركية أكدت وجود عرضا من نادي السد لضم كواريزما من نادي بيشكتاش دون الكشف عن قيمته المالية إلا أنها وصفته بـ"العرض المجنون".

كواريزما لعب في الدوري الإماراتي مع الأهلي من قبل، بعدها عاد إلى البرتغال ليظهر بقميص بورتو ثم ركلة تركية مع بيشكتاش.

على الجانب ذاته خرجت قناة الدوري والكأس لتؤكد في "خبر حصري" وجود مفاوضات من السد مع كواريزما.

ويقود كواريزما رفقة كريستيانو رونالدو قائمة البرتغال في أمم أوروبا فرنسا 2016.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الأخيرة مع أيسلندا والنمسا والمجر.

وسيواجه منتخب البرتغال نظيرة أيسلندا في الجولة الأولى من المجموعة في الـ14 من يونيو في أولى مباريات في البطولة.

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