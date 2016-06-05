جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب أجهزة تنصت وتجسس بحوزة مرشدة سياحية

أحبطت جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير الجمرك، اليوم الأحد، محاولة تهريب لأجهزة التنصت والتجسس المحظور دخولها البلاد طبقًا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية، وكمية من السجائر والشيش الإلكترونية وأجزائها الممنوع استيرادها لخطورتها على صحة المواطنين.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة الخطوط القطرية القادمة من الصين، اشتبه مصطفى حسين مأمور الحركة فى مرشدة سياحية قادمة مع فوج سياحى من الصين ترانزيت عن طريق الدوحة، وعند سؤالها عما تحمل من أشياء تستحق عليها رسوم جمركية بدت عليها علامات القلق والارتباك.

تم عرض الأمر على محمود فرغلى مدير الجمرك الذى قام بتشكيل لجنة من طارق عبداللا رئيس قسم الحركة، ومحمود حسن مدير التعريفة ومحمود الجزار مأمور الحركة وطاهر بخاطرة رئيس قسم التهريب الجمركى تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية، وبحضور جمال طه مدير إدارة الوردية، ومحمد ياقوت مدير إدارة الأمن الجمركى، حيث تم العثور على عدد 80 جهاز تنصت، وتحديد مواقع على شكل بطاقة ATM ويستخدم فى الغش فى الامتحانات، وتحديد موقع السيارة والأطفال وكمية كبيرة من السجائر والشيش الإلكترونية وقطع غيارها.

قرر أبو العلا محمد مدير عام جمارك مطار برج العرب، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وجمال عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.

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