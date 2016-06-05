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حريق هائل يلتهم 8 منازل فى أسيوط.. وانقطاع المياه يضاعف الخسائر

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حريق هائل يلتهم 8 منازل فى أسيوط.. وانقطاع المياه يضاعف الخسائر حريق هائل يلتهم 8 منازل فى أسيوط.. وانقطاع المياه يضاعف الخسائر
شب حريق هائل بأحد المنازل بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم فى محافظة أسيوط وامتد ليطال 7 منازل مجاورة دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة الغنايم، يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية المشايعة وامتد ليطال 7 منازل مجاورة بقرية المشايعة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز وسيارة الإطفاء والإسعاف، وجار السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأسفر الحريق عن تلف محتويات المنازل بالكامل وجار حصر التلفيات وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر بعض الأهالى أن القرية تعانى من انقطاع المياه منذ 3 ساعات مما جعل وسيلة إطفاء الحريق صعبة وطويلة على قوات الحماية المدنية وزيادة الخسائر.


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