الفنان صبري فواز ينهى تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل الميزان

قال الفنان صبري فواز، إنه سينتهي مساء اليوم، الأحد، من تصوير دوره في مسلسل “الميزان”، حيث يجسد شخصية “جمال الشربيني”، صاحب أحد القنوات الفضائية، الذي يكشف من خلال دوره كواليس وصراعات عالم صناعة الإعلام.

وكشف “فواز”، أيضًا عن تفاصيل دوره، في مسلسل “أفراح القبة”، فيجسد خلال الأحداث شخصية “كرم يونس”، وهو ملقن فرقة المسرح، الذي يفاجأ بتناول إحدى المسرحيات، التي قام نجله بتأليفها، والتى تسرد تفاصيل حياته وأسرته بشكل كامل، وهو ما يؤدي إلى تطور الأحداث.

وأكد فواز، أن أدواره في رمضان 2016، ستكون مختلفة تمامًا عما قدمة في السنوات الماضية، مُتمنيًا أن تنال أدواره إعجاب المشاهدين، مُشيرًا إلى أن فريق عمل، كل من المسلسلين، بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل خروج تلك المسلسلات بهذا الشكل المشرف.

ولفت إلى، أنه سيحاول متابعة جميع المسلسلات المعروضة في شهر رمضان، خاصة مسلسل “الخروج” و”جراند أوتيل”، مُشيدًا أيضًا بكتابات عبد الرحيم كمال، الذي يقدم هذا العام مسلسلين هما “يونس ولد فضة” و”ونوس”، مُعلنًا حرصة على متابعتهما.

جدير بالذكر أن مسلسل “الميزان”، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف باهر دويدار، وبطولة غادة عادل، أحمد فهمي، ناهد السباعي، شرين رضا، محمد فراج، صبري فواز، باسل خياط، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، أشرف زكي، رانيا ملاح، وإنتاج شركة “تي-فيجن”، التي يملكها طارق الجنايني، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

أما “أفراح القبة”، فمن بطولة منى زكي، وجمال سليمان، وصابرين، وسوسن بدر، وإياد نصار، وسيد رجب، ورانيا يوسف، وصبري فواز، كندة علوش، صبا مبارك، دينا الشربيني، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار من التراجيديا المثيرة داخل أحد الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، وخلال جلسات القراءة الجماعية لنص جديد، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية، في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي، فيسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، لكي يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية، في أحداث تحكيها ممثلة ناشئة انضمت للفريق بحثًا عن فرصة تحت الأضواء.