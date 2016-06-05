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رئيس النواب يؤجل الجلسة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

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رئيس النواب يؤجل الجلسة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني رئيس النواب يؤجل الجلسة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (أرشيفية)

قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل افتتاح الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاحها.

وقال عبد العال “عملا بنص المادة 279 من اللائحة الداخلية للمجلس، تؤجل الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب”.

وتنص المادة 279 من لائحة مجلس النواب على: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية اعضاء المجلس. فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

أ ش أ

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