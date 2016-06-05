أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. بورسعيد تستعيد موكب الاحتفال برؤية هلال رمضان

Google+ Print
بالصور.. بورسعيد تستعيد موكب الاحتفال برؤية هلال رمضان بالصور.. بورسعيد تستعيد موكب الاحتفال برؤية هلال رمضان
استعادت مدينة بورسعيد تقليد خروج موكب شعبى للاحتفال برؤية هلال شهر رمضان، اليوم الأحد، بعد توقف ما يقرب من 10 أعوام.

وشاركت فرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة بورسعيد، وسيارات الأحياء ومديريات خدمية من أمام مسجد التوفيقى ليجوب الموكب شوارع المدينة حتى ديوان المحافظة.

وغابت عن الموكب الطرق الصوفة التى كانت تشدو بأهازيج وإنشاد دينى وقصائد مدح فى جولات الشارع، وأذاعت سيارات الإذاعة الداخلية أغنيات تراثية لشهر رمضان، ومقطوعات من أغانى السمسمية.

وقرر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إعادة موكب الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان المعظم، كأحد المظاهر التراثية بالمدينة.

وقال المحافظ، فى بيان لديوان عام المحافظة، "موكب رؤية هلال رمضان هو إحدى العادات التى تبعث البهجة والترابط بين أبناء بورسعيد، ويجب الحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى، وإبرازه أمام الأجيال الجديدة.

واستقبل المارة والسكان الموكب بتوزيع الحلوى والتمور على المشاركين فى الموكب.

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(1)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(2)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(3)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(4)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(5)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(6)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(7)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(8)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(9)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(10)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(11)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(12)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(13)

بورسعيد--تستعيد--الموكب-الاحتفالي-برؤية-هلال--رمضان---تصوير--محمد-عوض--(14)

بالفيديو والصور.. انطلاق موكب الطرق الصوفية وسط تكبير وتهليل وفرحة برؤية الهلال
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»