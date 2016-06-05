بالصور.. بورسعيد تستعيد موكب الاحتفال برؤية هلال رمضان

استعادت مدينة بورسعيد تقليد خروج موكب شعبى للاحتفال برؤية هلال شهر رمضان، اليوم الأحد، بعد توقف ما يقرب من 10 أعوام.

وشاركت فرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة بورسعيد، وسيارات الأحياء ومديريات خدمية من أمام مسجد التوفيقى ليجوب الموكب شوارع المدينة حتى ديوان المحافظة.

وغابت عن الموكب الطرق الصوفة التى كانت تشدو بأهازيج وإنشاد دينى وقصائد مدح فى جولات الشارع، وأذاعت سيارات الإذاعة الداخلية أغنيات تراثية لشهر رمضان، ومقطوعات من أغانى السمسمية.

وقرر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إعادة موكب الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان المعظم، كأحد المظاهر التراثية بالمدينة.

وقال المحافظ، فى بيان لديوان عام المحافظة، "موكب رؤية هلال رمضان هو إحدى العادات التى تبعث البهجة والترابط بين أبناء بورسعيد، ويجب الحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى، وإبرازه أمام الأجيال الجديدة.

واستقبل المارة والسكان الموكب بتوزيع الحلوى والتمور على المشاركين فى الموكب.

بالفيديو والصور.. انطلاق موكب الطرق الصوفية وسط تكبير وتهليل وفرحة برؤية الهلال

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