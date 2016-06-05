ضبط طالب اعتدى على موظفى شركة اتصالات بالدقهلية بسبب "الطابور"

تمكن ضباط مباحث المنزلة من ضبط طالب اعتدى بالضرب على موظفى شركة اتصالات.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير مباحث المديرية، بتقدم كل من أحمد ماجد طوبار 28 سنة، وعبد الله برهام حال 27 سنة ومحمد هاشم محمد توفيق 19 سنة مصابا بجرح قطعى بالأنف، وجميعهم موظفون بفرع شركة فودافون ببندر المنزلة ويقيمون بذات العنوان، ببلاغ اتهموا فيه شكري مجاهد أبو السعود النشار 19 سنة طالب بالتعدي عليهم بالسب والأيدي وإحداث إصابة الثالث لمطالبتهم له بالالتزام فى طابور دفع الفواتير الشهرية.

وقام الرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث المركز، بإلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 9733 جنح المركز وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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