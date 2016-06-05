فى اليوم العالمى للبيئة.. حرق القمامة أكثر ضررًا من انبعاثات المركبات الكيمائية

تزامنًا مع اليوم العالمى للبيئة، كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن أن الأبخرة الناتجة عن حرق القمامة أكثر ضررًا من انبعاثات المركبات، وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيرًا من الأشخاص لا يدركون أن حرق القمامة عمل غير قانونى ويؤدى إلى القتل الصامت.

ومن جانبه قال "ديفيا نارايانان" الناشط البيئى إنه عندما يتم حرق لعب الأطفال والأكياس البلاستيكية يتم إطلاق مادة الديوكسين التى تعد من أكثر السموم الكيميائية التى يمكن أن تؤدى إلى تشوهات خلقية وخلل فى نمو الأطفال، مضيفًا أن كلما يتم حرق القمامة يتم استنشاق جميع المواد السامة التى تمثل ضررًا كبيرًا على الصحة.

وأشار الناشط البيئى إلى أن القمامة هى واحدة من أكبر المشاكل التى تؤثر على الصحة، ويجب التخلص منها بطريقة سليمة دون أن تؤثر على صحة الكثير من الأشخاص.

كما أضاف أن يجب إطلاق العديد من الحملات المتعلقة بتلوث الهواء وتسليط الضوء على هذه القضية، لتجنب المواد السامة التى تنبعث من القمامة وخاصة الأكياس البلاستيكية التى تؤثر على الصحة وينتج عنها القتل الصامت.

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