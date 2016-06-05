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غدًا..الحكم على 3 متهمين بأحداث «عنف عين شمس»

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غدًا..الحكم على 3 متهمين بأحداث «عنف عين شمس» غدًا..الحكم على 3 متهمين بأحداث «عنف عين شمس»

أرشيفية

 تصدر غدًا الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على ثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة ارهابية والتجمهر وحيازة السلاح في أحداث عنف شمس التي وقعت في شهر يونيه الماضى .

 يصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين،  وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

 وشمل أمر إحالة المتهمين عدة اتهامات من بينها التجمهر وحيازة وإحراز السلاح والاتهام باستعراض القوة فى الأحداث التى شهدتها منطقة عين شمس يوم 16 يونيو 2015.

 

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