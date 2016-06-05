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القبض على روسية وكازاخستانية لممارستهما الدعارة فى فندق قرب المطار

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القبض على روسية وكازاخستانية لممارستهما الدعارة فى فندق قرب المطار القبض على روسية وكازاخستانية لممارستهما الدعارة فى فندق قرب المطار
ضبط رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار صباح اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، فتاة روسية وأخرى كازاخستانية الجنسية، أثناء ممارستهما الدعارة داخل فندق شهير قرب مطار القاهرة.

تلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة، بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، معلومات باتفاق بعض روسيات منضمات لتنظيم دولى للدعارة على ممارسة الجنس الحرام داخل غرف الفندق، مقابل 2500 جنيه فى الساعة، بعد استقطاب راغبى المتعة والاتفاق معهم على الإنترنت.
>أسفرت التحريات عن أن كلا من "مارجريتا .د" 24 سنة روسية الجنسية، و"إيوليم .م: كازاخستانية الجنسية، مقيمتان منذ خمسة أيام داخل فندق شهير قرب مطار القاهرة.
>بتقنين الإجراءات أعد المقدم وليد بدر والمقدم جاسر الزينى والرئد أحمد عز، رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة، أكمنة بالفندق ألقوا القبض عليهما أثناء ممارستهما الدعارة مع شابين مصريين من راغبى المتعة الحرام.

تحفظت القوة على الملابس الداخلية للمتهمتين والهواتف المحمولة بما تحوى من تفاصيل علاقة المتهمين المشبوهة، وزجاجات خمور و50 ألف جنيه من متحصلات الدعارة، حيث تحرر المحضر اللازم للمتهمين، وبإحالتهم إلى نيابة مدينة نصر أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيق.


>براءة بطلة "سيب إيدى" وممثلة وطالبة من تهمة ممارسة الدعارة
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مصر 365

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