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مصرع مدرس سقط أسفل عجلات قطار بمحطة ميت غمر

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مصرع مدرس سقط أسفل عجلات قطار بمحطة ميت غمر مصرع مدرس سقط أسفل عجلات قطار بمحطة ميت غمر
لقي، اليوم، مدرس مصرعه بعد أن سقط أسفل عجلات القطار بمحطة ميت غمر.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بأنه حال قيام محمد محمد عبد العليم فتح الله 46 سنة، ومقيم بندر ميت غمر محاولة استقلال القطار رقم 226 ركاب القادم من الزقازيق متجها إلى طنطا، أثناء تحركه بالمحطة انزلقت قدماه وسقط أسفله وتوفي فى الحال وتم نقل جثمانه إلى مستشفي ميت غمر.

وبسؤال شقيقه رفعت 61 سنة بالمعاش، أيدت صحة الواقعة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وبالكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة تهشم الجمجمة وبتر الساقين ولا توجد شبهة جنائية.

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