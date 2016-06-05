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مفتي الجمهورية: غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

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مفتي الجمهورية: غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان مفتي الجمهورية: غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

شوقي-علام،-مفتي-الجمهورية

أعلن مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، أن غدا الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك، وأن اليوم الأحد هو آخر أيام شهر شعبان للعام الهجري 1437.

جاء ذلك في الاحتفال الرسمي والشعبي الكبير الذي نظمته دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس الجمهورية، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووكيل مجلس النواب السيد الشريف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي.

كما شارك في الاحتفال أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومفتي الجمهورية الأسبق الدكتور محمد فريد واصل، ومفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، وسفراء الدول العربية والإسلامية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وبعض القيادات الحزبية.
> وأوضح مفتي الجمهورية أن اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء – والمنتشرة في محافظات الجمهورية – استطلعت بعد مغرب اليوم الأحد هلال شهر رمضان، وتبين لديها بالرؤية الشرعية ثبوت هلال شهر رمضان، وهو ما وافق الحساب الفلكي.

وأكد مفتي الجمهورية – في البيان الذي ألقاه بهذه المناسبة – التزام الكامل بمقررات مجمع البحوث الإسلامية ومؤتمر جدة الذي أقرته منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية.

كما تقدم مفتي الجمهورية بالتهنئة للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، معربا عن أمله في أن يعم الأمن والاستقرار مصر وسائر الدول الإسلامية.

أ ش أ

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