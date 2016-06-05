الأسواق الحرة بمطارات مصر تستعد للشهر الكريم بالياميش وملابس الإحرام

أكد سعد معبد، رئيس قطاع الأسواق الحرة بمصر للطيران، أن الشركة بمطار القاهرة، وباقي المطارات، وفرت للراكب بداخل صالات السفر والوصول، البضائع اللازمة من ياميش، وأنواع عديدة من المكسرات عالية الجودة، وأنواع جديدة من التمر، تم استيراده ليناسب كل الركاب المترددين من جميع الجنسيات .

وأضاف سعد، أن الأسواق الحرة تقدم تخفيضات على المنتجات المعروضة بكافة المطارات، تتراوح ما بين 15 %، وتصل حتى 50 %، وتتفاوت من منتج لأخر حسب المجموعة السلعية التابع لها، وان التخفيضات تشمل ياميش رمضان ،والأجهزة، والعطور، والشيكولاتة، والتخفيضات بدأت بالفعل ضمن برنامج احتفالات مصر للطيران بمرور 84، وتسمر التخفيضات حتى نهاية الشهر الكريم، وذلك فضلًا عن تقديم عروض خاصة بالأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان .

وتابع معبد، تم توفير المنتجات التى يحتاج إليها الراكب، فى صالات السفر، ومنها ملابس الإحرام، لتأدية مناسك العمرة، وان هناك إقبال ملحوظ، من ركاب الترانزيت، وكذلك توفير الهدايا اللازمة، فى صالات الوصول ليشتريها الراكب بعد قضاء مناسك العمرة، والتى تناسب الجو الروحانى .