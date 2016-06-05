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غدًا..الحكم علي متهم بتصوير منشآت شرطية بحلوان‎

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غدًا..الحكم علي متهم بتصوير منشآت شرطية بحلوان‎ غدًا..الحكم علي متهم بتصوير منشآت شرطية بحلوان‎

 

صورة أرشيفية

تنظر غدًا الإثنين محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهم بـ تصوير المنشآت الشرطية بحلوان، وإمداد جماعات إرهابية بمعلومات هامة من أجل القيام بعمليات ضد أفراد الشرطة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي بيومي وعضوية أسامة عبد الظاهر والدكتورخالد الزناتي وأمانة سر أحمد جاد واحمد رض.

وكان النائب العام قد أحال المتهم عبد الرحمن نجيب، محبوسًا وآخر هاربًا  إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتصويرعدد من المنشآت الشرطية، وإمداد جماعات إرهابية بها من تنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط، وأفراد الشرطة.

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