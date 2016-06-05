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بريزنتيشن: نبدأ البث على قناة الأهلي خلال ساعات

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بريزنتيشن: نبدأ البث على قناة الأهلي خلال ساعات بريزنتيشن: نبدأ البث على قناة الأهلي خلال ساعات

كشف محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن عن أن بث قناة "الأهلي" سيبدأ خلال ساعات على تردد جديد.

وقرر النادي الأهلي فسخ التعاقد مع شركة "مسك"، واتفق مع شركة "بريزنتيشن" على إدارة القناة.

وقال كامل للصحفيين: "خلال ساعات قليلة، سيتم قطع الإرسال عن التردد الحالي لقناة الأهلي وسيبدأ البث من خلال إشارة جديدة".

وتابع "تم تجهيز مواد تسجيلية عن بطولات الأهلي وإنجازاته وتاريخه ومواد أرشيفية تخص أساطيره الكروية مثل محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة لبثها على التردد الجديد".

يذكر أن شركة "مسك" التابعة لشبكة ART أرسلت خطابا رسميا لشركة "بريزنتيشن" تحذرها فيه من الدخول في مواجهة "غير قانونية" معها، واصفة نفسها حسب الخطاب أنها تدير قناة الأهلي بموجب العقد بينها وبين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. ( اقرأ التفاصيل )

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