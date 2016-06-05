حلمي يتسلم تقريرا عن الحالة البدنية للرباعي باسم وحمودي وسالم ورمزي خالد

سيقدم ماركو رودريجو مدرب الأحمال بفريق الزمالك تقريرا عن الحالة البدنية للاعبين الأربعة باسم مرسي وأحمد حمودي ومحمد سالم ورمزي خالد إلى المدرب محمد حلمي.

وسيتضمن التقرير إيجابيات وسلبيات اللاعبين الأربعة في المعسكر الأخير، ومدى استفادتهم منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد الشرطة يوم 13 يونيو المقبل في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على فريق الوطنية بثمانية أهداف مقابل اثنين الأحد خلال معسكره بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى حلمي للوقوف على الحالة البدنية للاعبي فريقه استعدادا لمباريات عديدة خلال شهر رمضان المبارك.

فسيلعب الزمالك 3 مباريات في الدوري واثنين في دوري أبطال إفريقيا خلال هذه الفترة.