أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حلمي يتسلم تقريرا عن الحالة البدنية للرباعي باسم وحمودي وسالم ورمزي خالد

Google+ Print
حلمي يتسلم تقريرا عن الحالة البدنية للرباعي باسم وحمودي وسالم ورمزي خالد حلمي يتسلم تقريرا عن الحالة البدنية للرباعي باسم وحمودي وسالم ورمزي خالد

سيقدم ماركو رودريجو مدرب الأحمال بفريق الزمالك تقريرا عن الحالة البدنية للاعبين الأربعة باسم مرسي وأحمد حمودي ومحمد سالم ورمزي خالد إلى المدرب محمد حلمي.

وسيتضمن التقرير إيجابيات وسلبيات اللاعبين الأربعة في المعسكر الأخير، ومدى استفادتهم منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد الشرطة يوم 13 يونيو المقبل في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على فريق الوطنية بثمانية أهداف مقابل اثنين الأحد خلال معسكره بمدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى حلمي للوقوف على الحالة البدنية للاعبي فريقه استعدادا لمباريات عديدة خلال شهر رمضان المبارك.

فسيلعب الزمالك 3 مباريات في الدوري واثنين في دوري أبطال إفريقيا خلال هذه الفترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع