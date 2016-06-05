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إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عروض الأهلي والزمالك وسبب التألق مع الإسماعيلي

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إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عروض الأهلي والزمالك وسبب التألق مع الإسماعيلي إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عروض الأهلي والزمالك وسبب التألق مع الإسماعيلي

كشف إبراهيم حسن لاعب نادي الإسماعيلي حقيقة وجود عروض من الأهلي والزمالك لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

إبراهيم حسن يخطف الأنظار بعد مستوى جيد جدا مع الإسماعيلي خلال 24 مباراة في الدوري نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3.

وتحدث إبراهيم حسن لـFilGoal.com قائلا: "تألقي الفترة الأخيرة مع الإسماعيلي سببه مشاركتي كأساسي".

ثنائية إبراهيم حسن في الدوري جاءت بعد مشاركته كأساسي في 3 مباريات على التولي حسبما أكد اللاعب.

وأضاف "لا أعرف سبب لعدم مشاركتي في الوقت السابق كأساسي. هدفي الآن الاستمرار وإثبات نفسي وتحقيق حلم التواجد مع منتخب ".

وعن عروض الأهلي والزمالك، قال صاحب الـ25: "لا تلك الأقاويل ليست صحيحة".

وأوضح "لم أتلق أي عروض سواء من الأهلي أو الزمالك أو سموحة أو أي فريق أهر".

وأتم "على استعداد لتجديد عقدي مع الإسماعيلي في الوقت الذي يُحدده مسؤولي النادي".

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