محمود براني ناشيء الزمالك ينال إعجاب محمد حلمي

نال محمود براني ناشيء الزمالك إعجاب الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة محمد حلمي بعد ظهوره بشكل طيب في المباراتين الوديتين أمام طلائع الجيش والوطنية.

وتعادل الزمالك مع الجيش 2-2 وفاز على الوطنية 8-2 ضمن معسكره الحالي الذي يستعد من خلاله لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 13 يونيو بملاقاة اتحاد الشرطة.

ووعد حلمي اللاعب بمراقبته خلال الفترة المقبلة لكي تتاح له فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

ويسافر الزمالك بعد لقاء الشرطة إلى نيجيريا من أجل مواجهة إنيمبا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.