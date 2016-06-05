لقطة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مباشر ونسبة النجاح لن تقل عن 90%

خضع طلاب الثانوية العامة صباح اليوم لامتحان مادة اللغة العربية، وقد أشادوا بسهولة الامتحان، وقالوا أنه جاء مباشراً، وبسؤال أحمد نصر مدرس مادة اللغة العربية، قال إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط تماماً، وأن أسئلته كانت مباشرة، ولا توجد شكوى تُذكر من الطلاب.

وأضاف أن نسبة النجاح المتوقعة فى امتحان اليوم لن تقل بأى حال من الأحوال عن 90%، إذا لم تكن أكثر.

ويمكنك الاطلاع على إجابات الامتحان من هنـــــا

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