الداخلية تعلن خدمة الاتصال التليفونى لتلقى شكاوى احتكار السلع الغذائية

أفادت وزارة الداخلية، أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على التفاعل مع المواطنين وفتح قنوات اتصال فعالة للاستجابة الفورية لشكاواهم وسرعة التعامل معها، قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتفعيل خدمة الاتصال التليفونى اعتباراً من اليوم، للإبلاغ عن أية محاولات لاحتكار السلع الغذائية والتموينية أو الزيادة فى أسعارها لمواجهتها والتصدى لها.

وذلك على أرقام (24060800 - 24060801 - 24060802 - 24060803 - 24060804 ).

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الإبلاغ عن أى حالات غش تجارى أو استغلال للسلع، حتى يمكن للأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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