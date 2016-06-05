رمضان كريم.. أمين الإفتاء يؤم المصلين فى صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

أكدت وزارة الأوقاف أن الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سيؤم المصلين خلال شهر رمضان، فى صلاتى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص، لا سيما ليلة القدر.

وسيشارك الشيخ وسام عدد من أساتذة جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف فى إمامة المصلين وأداء الدروس الدينية والخطب بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، ويتم شرح كيفية صلاة التراويح ومعرفة عدد ركعاتها وآداب دعاء التراويح، وهم: الدكتور محمد عبد الكريم كساب الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف مكاوى إمام المسجد وخطيب الجمعة، والشيخ محمد القاعود.

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