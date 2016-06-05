أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رمضان كريم.. أمين الإفتاء يؤم المصلين فى صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

Google+ Print
رمضان كريم.. أمين الإفتاء يؤم المصلين فى صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص رمضان كريم.. أمين الإفتاء يؤم المصلين فى صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص
أكدت وزارة الأوقاف أن الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سيؤم المصلين خلال شهر رمضان، فى صلاتى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص، لا سيما ليلة القدر.

وسيشارك الشيخ وسام عدد من أساتذة جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف فى إمامة المصلين وأداء الدروس الدينية والخطب بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، ويتم شرح كيفية صلاة التراويح ومعرفة عدد ركعاتها وآداب دعاء التراويح، وهم: الدكتور محمد عبد الكريم كساب الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف مكاوى إمام المسجد وخطيب الجمعة، والشيخ محمد القاعود.

"الأوقاف": سنفعل الضبطية القضائية ضد كل من يصعد المنبر فى رمضان دون تصريح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365