محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بشهر رمضان المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات سائلا الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على جميع.

وتقدم سموه بتهنئة الى أبطال قواتنا المسلحة وحماة الوطن في ميادين الحق والواجب والإنسانية ..داعيا الله تعالى ان يحفظهم ويسدد خطاهم ويديمهم سالمين.

كما هنأ سموه ملوك وقادة الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.