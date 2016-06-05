بالصور والفيديو..محافظ أسوان يفتتح معرض «أهلا رمضان» بتخفيضات 25%

افتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان معرض أهلاً رمضان للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، وذلك من ضمن 3 معارض سيتم إفتتاحهم قبل بداية شهر رمضان المعظم،

شهد الافتتاح حسام العربى مدير عام التموين ومحمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان وناجح مصطفى رئيس مركز ومدينة أسوان ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية وسط حضور كثيف من أهالى المدينة ،

وأكد اللواء مجدى حجازى على أن افتتاح المعرض الذى تنظمه وزارة التموين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر فاتحة خير على أهل أسوان، حيث يتم تنظيمه بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة وبتخفيضات تصل ما بين 20 إلى 25 % مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً، مشيداً بجهود وزارة التموين برئاسة الدكتور خالد حنفى، على تصديقه لتنظيم 3 معارض بأسوان من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية والتى تساهم فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية، وأوضح بأنه طلب من وزير التموين بإلغاء قرار وقف البطاقات التموينية المميكنة وتأجيل ذلك عقب إنتهاء شهر رمضان المعظم.

كما أكد مجدى حجازى على أن هذا المعرض يعتبر نموذج للإصرار والإرادة السياسية ورغبتها لتخفيض الأسعار، مطالباً الجهات المشاركة بالمعرض بالاستمرارية فى تنظيم هذا النموذج على مدار العام وبنفس الأسعار المخفضة حيث ستقوم المحافظة من جانبها بتوفير الأماكن ومصادر الكهرباء حتى يتسنى معه توفير كافة السلع الغذائية والإستراتيجية للمواطن البسيط بالشكل المطلوب وأيضاً توفير فرص عمل للشباب ، وطالب حجازى من القائمين على تنظيم معرض أهلاً رمضان بوضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ، وأيضاً أسعار السوق المحلى لنفس السلع حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود لصالحه، بجانب ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

ومن جانبه أوضح حسام العربي بأن المعرض يضم كافة السلع التموينية والإستهلاكية وخاصة ياميش رمضان بأسعار الجملة، بجانب قسم لبيع اللحوم البلدية والسودانية، وأقسام أخرى لبيع الدواجن والغلال والحبوب والزيوت ومنتجات الألبان والتى تهدف لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما أنه تم فى نفس الوقت إفتتاح معرضين للسلع الرمضانية فى مركزى كوم أمبو ونصر النوبة، مشيراً بأنه تم أيضاً رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية ووقف أجازات جميع مفتشى التموين لتحقيق الرقابة المطلوبة من خلال تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية صباحاً ومساءاً لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكشف عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ، كما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم ضبطها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، بجانب التأكد من حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية فى سهولة ويسر وبالأسعار المحددة.