ضبط القائمين على صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على ” فيس بوك ” بالجيزة

نجح ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط الاثنين القائمين على صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة ” بالجيزة.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، والذين يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها .

ورصدت المتابعة وجود صفحة بإسم (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) بموقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك” على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت”، يقوم القائمين عليها بنشر صور ومنشورات تحتوى على أسئلة وإجاباتها لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة، حال تأدية الطلاب لها حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات.

وبتتبع الصفحة المشار إليها ورصد رقمها التعريفى تم تحديد القائمين عليها وهما المدعو أحمد أ .ح “٢٠سنة طالب بالفرقة الأولى بمعهد نظم معلومات” ومقيم بالوراق الجيزة، والمدعو عبدالله ش . ا “٢٠ سنة طالب بالفرقه الثانية بكلية التجاره وإدارة الأعمال” ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديريتى أمن الجيزة والفيوم تم استهداف المذكورين وضبطهما .. وبتفتيش مسكنهما تم ضبط جهازي حاسب آلى محمولين و3 هواتف محمولة، وبفحص المضبوطات تبين وجود أثار ودلائل تشير إلى إدارتهما للصفحة محل الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بأنهما المنشئين والمتحكمين فى الصفحة المشار إليها ، حيث يقومان من خلالها بنشر صور ومنشورات تحوى أسئلة وإجاباتها لإمتحانات مراحل دراسية مختلفة بجمهورية مصر العربية “خاصة الثانوية العامة” حتى يتسنى للطلاب الغش والحصول على الإجابات .. وذلك حال نجاحهم فى تهريب أجهزة الكترونية داخل لجان الإمتحانات وكذا ترويج أوراق المواد الدراسية وذلك فى مقابل مادى فى هيئة كروت شحن لخطوط التليفونات المحمولة يرسلونها له من خلال المراسلات التى تتم على تلك الصفحة محل الواقعة ويقوم بشحنها على شريحة خط التليفون المحمول الخاص به ثم يقوم ببيع الرصيد .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .​

أ ش أ