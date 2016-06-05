12 نصيحة لمريض السكر فى رمضان.. أهمها شرب السوائل وتناول الخضراوات

يعتبر مرض السكر من الأمراض المنتشرة العالم وفى مصر بشكل خاص، لذلك وضع بعض أطباء السكر فى العالم بعض القواعد والخطوط الاسترشادية العالمية لكى يتمكن مريض السكر من الصيام بدون مشاكل صحية ويتمتع بصيام آمن طوال شهر رمضان.

ويقدم الدكتور محمد حسنين - استشارى السكر ببريطانيا، أحد الأطباء الذين قاموا بوضع هذه الخطوط على موقع الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر - 12 نصيحة يجب أن يتبعها مريض السكر لقضاء صيام آمن خلال شهر رمضان، حيث قام بإعداد برنامج عبر الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر تحت اسم "دار" أى السكر ورمضان.

وقال الدكتور محمد حسنين: "من المخاطر المحتملة عند الصيام انخفاض السكر فى الدم أو ارتفاعه، أو الجفاف أو تجلط الدم، موضحا أن مرضى السكر الأكثر عرضة لمخاطر الصيام وهم الذين يتعرضون لانخفاض حاد فى مستوى السكر، ومرضى النوع الأول لمرض السكر أو الحوامل أو كبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى بالإضافة إلى مرض السكر.

ومن أهم النصائح التى يقدمها لمريض السكر خلال رمضان:

>أولا: قياس السكر

ثانيا: افطر فورا إذا انخفض مستوى السكر أو عند ارتفاعه

ثالثا: تناول الكربوهيدرات سريعة الامتصاص عند انخفاض مستوى السكر فى الدم

رابعا: مارس الرياضة بعد الإفطار بساعتين

خامسا: لا تنسى الإكثار من السوائل

سادسا: الاعتدال فى تناول الطعام

سابعا: تناول الأطعمة المحتوية على الألياف

ثامنا: تجنب الكميات الكبيرة من المشروبات السكرية حاول الابتعاد تمام عن المشروبات السكرية



>تاسعا: تجنب الكربوهيدرات والأطعمة السكرية الدهنية عند الإفطار

عاشرا: تجنب الخبز المصنوع من الدقيق وتجنب عصير الفواكه

أحد عشر: احرص على تناول كميات كبيرة من السلطة والخضراوات

اثنا عشر: تجنب الجفاف أثناء الصيام.

ونقدم نموذج إفطار صحى:

نموذج لوجبة سحور صحية:

تناول الكثير من السوائل غير المحلاة:



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>من الضرورى أن تقوم بقياس مستوى السكر فى الدم عدة مرات يوميا، خصوصا مرضى السكر الذين يحتاجون للإنسولين، مؤكدا أن الأوقات التى ينصح بتحليل السكر فيها: صباحا ومنتصف النهار وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور. وقال الدكتور محمد حسنين: إذا كنت تشعر بأعراض انخفاض السكر فى الدم فيجب قياس السكر فورا عند شعورك بانخفاضه.>ونصح بالإفطار عند انخفاض مستوى السكر لأقل من 70 مج/دل، وعند الارتفاع الشديد فى مستوى السكر فى الدم أعلى من من 300 مج/دل، مؤكدا أن أعراض نوبة انخفاض السكر فى الدم تتمثل فى الجوع، الرجفة، تصبب العرق والعصبية، نبض سريع، خفقان القلب.>مثل الماء مع السكر أو العسل أو عصير الفواكه أو تناول 3 إلى 4 أقراص جلوكوز أو 3 إلى 4 ملاعق سكر، ثم بعد ذلك يجب تناول النشويات. وأوضح أنه يجب على الأقارب والمحيطين بمريض السكر أن يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع نوبات انخفاض السكر.>عادة لا تسبب ممارسة التمارين الخفيفة أية مشاكل، ومن الأفضل أن نتجنب ممارسة الرياضة المجهدة خلال ساعات الصيام، فقد يؤدى النشاط البدنى إلى فقد كمية كبيرة من السوائل، لذلك احرص على عدم ممارسة نشاط بدنى خلال فترة الصيام، موضحا أنه قد يؤدى إلى الجفاف ويؤدى إلى ارتفاع السكر فى الدم. ونصح بممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين، موضحا أنه يمكن اعتبار صلاة التراويح جزءا من ممارسة الرياضة اليومية، وقم بقياس مستوى السكر فى الدم قبل التمرين وبعده.>فالسوائل مهمة جدا لمريض السكر فى رمضان، حتى لا يشعر بالعطش.>ليس هناك طعام ضار، ولكن علينا الاعتدال فى كميات الطعام التى نتناولها من كل نوع.>يجب أن تحتوى الوجبات على الأطعمة الصحية التى تحتوى على الكثير من الألياف "بطيئة الامتصاص"، وبالتالى تمد الجسم بالطاقة ببطء. كما يجب تعجيل الإفطار وتأخير السحور لتجنب حدوث انخفاض السكر أثناء الصيام.واستبدالها بالمشروبات منخفضة السكر.>يؤدى تناول الكربوهيدرات والأطعمة السكرية إلى ارتفاع السكر فى الدم وإلى زيادة الوزن.> تحتوى الزبد والسمنة على نسبة عالية من السعرات الحرارية فيجب أن تتجنبهما، كما يجب عليك تجنب عصائر الفواكه المحلاة.>لأنها صحية ومنخفضة السعرات الحرارية.>تجنب الأغذية التى تحتوى على الكثير من الملح، مثل المكسرات المملحة والأنظمة الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين "اللحوم"، وعليك بالإقلال من المشروبات الغنية بمادة الكافيين مثل الشاى والقهوة والمشروبات الغازية، ولا تتناول التوابل المالحة لكى تتجنب العطش.>3 ملاعق أرز + شريحة لحم + خضار مسلوق + طبق سلطة خضراء. ويمكن استبدال المشروبات الغازية بطبق أرز أو رغيف عيش.>احرص على تأخير وجبة السحور فى وقت متأخر لتقليل مخاطر انخفاض السكر فى الدم أثناء الصيام. ويجب أن تحتوى الوجبة على الكربوهيدرات المركبة "التى تنتج الطاقة ببطء" مثل الحبوب القمح والأرز والذرة، والبقوليات مثل "الفول والعدس".>وقال الدكتور محمد حسنين إنه من أمثلة نموذج السحور الصحى العيش البلدى والفول وعلبة زبادى مع بيضة واحدة، مؤكدا ضرورة شرب كمية مناسبة من السوائل مع الوجبات.

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