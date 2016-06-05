علامات تنذر مرضى السكر بالإصابة بأمراض القلب

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن تجاهل مرض السكر وعدم الاعتناء به فى الوقت المناسب، يمكن أن يكون خطيرا للغاية، لأن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يعانون من أمراض القلب التاجية.

ووفقا للتقرير فمن الضرورى على المرضى الذين يعانون من مرض السكر الخضوع لفحوصات طبية منتظمة، لتجنب أى مضاعفات، والانتباه لأى أعراض تظهر عليه ولا يجب تجاهلها.

وحسب التقرير فإن هناك بعض الأعراض التى تدل على إصابة مرضى السكر بأمراض القلب (أمراض القلب التاجية، الذبحة الصدرية) والتى تكون أعراضها كالآتى ألم فى الصدر والشعور بعدم راحة، ويحدث ذلك عندما تكون عضلات القلب غير قادرة على الحصول على ما يكفى من الدم الغنى بالأكسجين.

ومن أعراض الشرايين التاجية ضيق فى الصدر وعدم استقرار الضغط على الصدر، وفى هذه الحالة يمتد الضغط إلى ذراعيك أو الرقبة والظهر والكتفين وحتى الفكين، ويمكن أن يبدأ مع هذا النوع عسر هضم، وواحد من العوامل المسئولة عن مثل هذه المشكلة الضغط النفسى.

وتابع أن هناك أعراضا أخرى مثل التعب والتعرق الشديد والدوخة والصداع والغثيان والضعف، وهى علامات تظهر ولا يدرك الأشخاص إصابتهم بأمراض الشرايين التاجية، حتى يتم تعرضهم لأزمة قلبية.

وحسب التقرير فإن الأعراض الأكثر شيوعا بين مرضى السكر المصابين بمشاكل فى القلب تتمثل فى ألم فى الصدر والشعور بعدم راحة فى الجانب الأيسر من الصدر، وفى بعض الأحيان الشعور بحرقة فى الصدر أو ضيق فى التنفس.

أما فى حالة الإصابة بقصور القلب فتكون الأعراض الأكثر شيوعا ضيق أو صعوبة فى التنفس تورم الساقين والكاحل والأوردة، وهذا كله يرجع إلى انسداد مفرط فى الشرايين، ينتج عنه عدم عمل القلب بشكل صحيح.

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