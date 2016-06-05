أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علامات تنذر مرضى السكر بالإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
علامات تنذر مرضى السكر بالإصابة بأمراض القلب علامات تنذر مرضى السكر بالإصابة بأمراض القلب
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن تجاهل مرض السكر وعدم الاعتناء به فى الوقت المناسب، يمكن أن يكون خطيرا للغاية، لأن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يعانون من أمراض القلب التاجية.

ووفقا للتقرير فمن الضرورى على المرضى الذين يعانون من مرض السكر الخضوع لفحوصات طبية منتظمة، لتجنب أى مضاعفات، والانتباه لأى أعراض تظهر عليه ولا يجب تجاهلها.

وحسب التقرير فإن هناك بعض الأعراض التى تدل على إصابة مرضى السكر بأمراض القلب (أمراض القلب التاجية، الذبحة الصدرية) والتى تكون أعراضها كالآتى ألم فى الصدر والشعور بعدم راحة، ويحدث ذلك عندما تكون عضلات القلب غير قادرة على الحصول على ما يكفى من الدم الغنى بالأكسجين.

ومن أعراض الشرايين التاجية ضيق فى الصدر وعدم استقرار الضغط على الصدر، وفى هذه الحالة يمتد الضغط إلى ذراعيك أو الرقبة والظهر والكتفين وحتى الفكين، ويمكن أن يبدأ مع هذا النوع عسر هضم، وواحد من العوامل المسئولة عن مثل هذه المشكلة الضغط النفسى.

وتابع أن هناك أعراضا أخرى مثل التعب والتعرق الشديد والدوخة والصداع والغثيان والضعف، وهى علامات تظهر ولا يدرك الأشخاص إصابتهم بأمراض الشرايين التاجية، حتى يتم تعرضهم لأزمة قلبية.

وحسب التقرير فإن الأعراض الأكثر شيوعا بين مرضى السكر المصابين بمشاكل فى القلب تتمثل فى ألم فى الصدر والشعور بعدم راحة فى الجانب الأيسر من الصدر، وفى بعض الأحيان الشعور بحرقة فى الصدر أو ضيق فى التنفس.

أما فى حالة الإصابة بقصور القلب فتكون الأعراض الأكثر شيوعا ضيق أو صعوبة فى التنفس تورم الساقين والكاحل والأوردة، وهذا كله يرجع إلى انسداد مفرط فى الشرايين، ينتج عنه عدم عمل القلب بشكل صحيح.

- أعراض أمراض القلب.. الدوخة وضيق الصدر وألم الذراعين والفك
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365