تعرف على "الجريمة الغذائية" المتكررة فى رمضان.. البطاطس والطعمية والأكل الدسم

يعد شهر رمضان من الأشهر التى يحاول فيها الجميع الحفاظ على الوزن، ولكن بسبب الموائد الرمضانية كثيرة الأصناف الدسمة يخرج الصائم من هذا الشهر الكريم بزيادة فى الوزن، بالإضافة إلى آلام فى المعدة.

ويقدم الدكتور محمد المنيسى - استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى - مجموعة من النصائح التى يمكن أن يتبعها كل الصائمين للخروج من رمضان بصحة جيدة وبدون أضرار صحية، ويقول: "هناك بعض العادات التقليدية التى يمارسها أغلبنا فى رمضان خلال وجبات الإفطار والسحور، وهذه العادات الخاطئة تتسبب فى مشكلات صحية عديدة خاصة فى الجهاز الهضمى".

العادات الخاطئة فى السحور

>يرتكب غالبيتنا جرائم غذائية متعددة، والتى أطلق عليها اسم "الجريمة الكاملة" عن طريق تناول وجبات محددة فى السحور كلها تتسبب فى اضطراب الجهاز الهضمى بسبب دسامتها، حيث نعتمد فى وجبات السحور على البطاطس والطعمية المقلية والجبن الرومى وأنواع الجبن الأخرى ذات الملح الزائد، بالإضافة إلى المخبوزات الثقيلة، ثم الانتهاء بالوجبة بالحلويات المتبقية من بعد الإفطار مع تناول القهوة أو المشروبات الغازية.

وقال المنيسى: "يفضل أن تكون وجبة السحور مكونة من الخضراوات والفواكه مع الزبادى، حتى يمكن للجسم الاحتفاظ بالمياه أطول فترة ممكنة".

العادات الخاطئة فى الإفطار

>وأضاف المنيسى: "هناك اعتقاد لدى البعض بأن تناول المياه أثناء الطعام يسبب مشكلات فى الهضم، وهذا غير صحيح، ولكن يفضل أن نقوم بتناول المياه قبل تناول وجبة السحور أو الإفطار، بالإضافة إلى منتصف الطعام وبعد الطعام، حتى نزيد من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المفيدة وينتج عن ذلك التخلص من السعرات الحرارية الزائدة".

وتابع استشارى الباطنة: "نكمل الجريمة التى نرتكبها فى حق أنفسنا بتناول الحلويات الدسمة مباشرة بعد الإفطار الذى يتميز بالعديد من أنواع النشويات والمقليات المختلفة، وهو ما يتسبب فى تكدس الطعام والمشروبات فى الجهاز الهضمى، ويفضل تناول كميات قليلة من كل شىء حتى لا نحرم أنفسنا من الطعام، وفى نفس الوقت لا نتسبب فى مشكلة بالجهاز الهضمى، لأن المعدة تكون صائمة على كل أنواع الطعام والشراب فترة طويلة تصل هذا العام على 16 ساعة".

وقال امنيسى: "وجبة الإفطار المثالية تتكون من بروتين على شكل مسلوق أو مشوى بدون مواد دهنية مع الخضراوات الكثيرة والسلطة والقليل من النشويات، ويمكن تقسيم وجبة الإفطار إلى أكثر من وجبة، أى كل ساعتين نتناول وجبة صغيرة".

ونصح الدكتور محمد المنيسى الصائمين بأهمية تناول كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه الغنية بالمياه، لتعويض ما نفقده طوال اليوم بسبب العرق.

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