أزار: سأرحل عن تشيلسي في نفس المكانة التي رحلت فيها عن ليل

قال إيدين أزار مهاجم تشيلسي إنه لن يرحل عن فريقه كبيرا مثلما فعل عندما غادر ناديه السابق ليل، مشيرا إلى أن باريس سان جيرمان ليس من ضمن اهتماماته حاليا.

وشارك أزار هذا الموسم مع تشيلسي في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 6 أهداف كما صنع 8 أخرين، وربطته عدة تقارير بالرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وصرح الدولي البلجيكي لموقع "تيلي فوت" :"لدي عقد مع تشيلسي حتى 2020 وأريد أن أنهيه".

وأضاف "إن اضطررت للرحيل فسأرحل كبيرا تماما مثلما فعلت مع ليل".

وأتم "باريس سان جيرمان ليس من ضمن خططي حاليا".

ولعب أزار لليل في الفترة من 2007 وحتى 2012 وحقق معه لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا في موسم 2010-2011 قبل أن يرحل إلى تشيلسي بمبلغ 32 مليون جنيه استرليني.

كما يشارك أزار مع منتخب بلجيكا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات السويد وإيطاليا وجمهورية إيرلندا.