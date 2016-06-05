المقاصة: اتفاق مبدئي مع ليرس لإعارة عمرو بركات

وصل نادي ليرس البلجيكي لاتفاق مبدئي لاستعارة لاعب مصر للمقاصة عمرو بركات لمدة موسم.

كما سيحصل ليرس على بند في عقد الإعارة يسمح له بشراء اللاعب بشكل نهائي، حسبما أعلن مدير الكرة بالنادي وليد هويدي.

ولن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى نهاية الموسم، حسبما تصريحات هويدي لـFilGoal.com، ليسمح للاعب بالتركيز في محاولة المقاصة للوصول للمربع الذهبي للدوري هذا الموسم.

وسجل بركات 6 أهداف في 24 لقاء بقميص الفريق الفيومي هذا الموسم، فيما يحتل المقاصة المركز الثامن بـ43 نقطة.

أما ليرس، فقد احتل المركز السابع في دوري الدرجة الثانية البلجيكي في الموسم المنصرم، ومستمر فيه الموسم المقبل.