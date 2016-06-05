حجز منظمى حفل موسيقى الميتال 24 ساعة بالجيزة

أمرت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أحمد حامد، بحجز منظمى حفل لموسيقى الميتال 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث لاتهامهم بإدارة حفل دون ترخيص.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أكد أن منظم حفل موسيقى الميتال الذى تم القبض عليه، واثنين آخرين لاتهامهم بتنظيم حفلة دون ترخيص بأكتوبر، يدعى "نادر.ص" مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، استأجر فيلا بكومباوند تابع لدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه، لاستغلال الفيلا والمساحة الخضراء الخاصة بها فى إقامة مسرح والرقص بها.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أن منظم الحفل اتفق على سداد المبلغ عقب الانتهاء من الحفل، وفور تركيب أجهزة الصوت وإقامة المسرح بدأ عدد من المدعوين للحفل الحضور حتى بلغ عددهم ما يقرب من 100 شخص، وعزفت الفرقة موسيقى الميتال المصحوبة ببعض الرقصات والطقوس الخاصة بتلك الموسيقى الغربية.

وأضاف المصدر أن ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر استدعوا نجل صاحب الفيلا، الذى أكد أنه يرغب فى إنهاء الحفل، حيث إنه لم يعرف أن الحفل خاص بموسيقى الميتال وأنه أعتقد أنه حفل يحيه مطرب مشهور.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى الفيلا، وتم فض الحفل والقبض على منظمه الذى يحمل الجنسية الأمريكية واثنين آخرين، أحدهما مهندس صوت والثانى مسئول عن الضوء. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

حفل ميتال 8 مايو فى ساقية الصاوى بعنوان "Metal Grinders"

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