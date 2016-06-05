إخلاء سبيل مهندسة متهمة بعرض رشوة على موظف آثار بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، إخلاء سبيل مهندسة بشركة للمقاولات، بتهمة عرض رشوة مالية على مسئول بهيئة الآثار، مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.>تعود الواقعة إلى تلقى بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية من مسئول بهيئة الآثار، يفيد بقيام موظفة بإحدى شركات المقاولات تدعى منال.ا، بعرض رشوة مالية تقدر بـ 3 آلاف جنيه، للحصول على تأشيرات متأخرة بشأن ترميم مسجدين بالدرب الأحمر.

تجديد حبس قاضى وزوجته و2 آخرين 45 يوما لاتهامهم بتقاضى رشوة

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