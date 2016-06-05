بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات خدمية بمدينة رأس سدر

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والفريق أسامة عسكر قائد القوات الموحده لمحاربة الإرهاب بسيناء اليوم، عددا من المشروعات الخدمية بمدينة رأس سدر، منها مدرسة محمد نجيب للتعليم الأساسى بتجمع الرينة التابعة لقرية "رأس مسلة" بمدينة رأس سدر بتكلفة تتعدى المليون جنيه كما افتتح المزرعة النموذجية المتكاملة بتجمع الرينة التابعة لقرية "رأس مسلة"، على مساحة 30 فدانا بتكلفة نحو 4.5 مليون جنيه.

وتقدم الفريق أسامه عسكر بالشكر لجميع من ساهموا فى إقامة هذه المشروعات الخدمية التى من شأنها تنمية سيناء حيث كان لمدينة رأس سدر نصيب الأسد من هذه المشروعات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 8 مدارس لخدمة التجمعات الزراعية منهم مدرسة ثانوية صناعية بالاضافة إلى عدد من المزارع النموذجية.

وأكد عسكر أن الجيش يسعى لتنمية سيناء وتوفير كافة الخدمات والبنية التحتية بها لتوطين أكبر عدد من المواطنين، بالاضافة إلى توفير كافة الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا مثل التجمعات البدوية والمناطق الجبلية عن طريق استغلال كافة الموارد المتاحه بالمحافظة، مشيرا إلى أن عزيمة المصريين ستجعل سيناء هى مستقبل مصر المقبل، حيث إن المصريين هم من علموا العالم العربى كيفية استغلال الموارد.

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن الدولة والجيش ورجال الأعمال يعملون على قلب رجل واحد لإحداث تنمية حقيقية على أرض سيناء وليست مجرد شعارات، وبالفعل تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدينة راس سدر ولفيف من المشايخ البدو والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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