بروتوكول تعاون بين جامعتى كفر الشيخ والقاهرة فى مجال النانوتكنولوجى

وقع، اليوم، الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون في مجال النانوتكنولوجي بين كل من المركز المصرى للنانو تكنولوجي EGNC ومركز النانو تكنولوجى جامعة كفر الشيخ.

وقال "القمرى" خلال حفل توقيع البروتوكول، إن الهدف من هذا البروتوكول هو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمركزين للباحثين بكل جامعة والتكامل بينهما فى الإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وإجراء البحوث المشتركة والمشاريع البحثية المشتركة وتقرير البحث العلمى التطبيقى لخدمة المجتمع والبحوث التعاقدية لحل مشاكل قطاع الأعمال بين الجامعات من خلال إعداد وتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب والبرامج المشتركة.

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