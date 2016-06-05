محافظ سوهاج أمام البرلمان: غياب الرؤية والتخطيط سبب مشاكل الصحة فى مصر

قال أيمن عبد المنعم - محافظ سوهاج، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان المنعقد الآن، حول مشاكل الصحة بمحافظة سوهاج، إن غياب التخطيط والرؤية وعدم وجود ترتيب للأولويات هو سبب مشاكل منظومة الصحة فى مصر وليس قلة الأموال.

وأضاف المحافظ أنه لا يطلب من وزير الصحة تخصيص مبالغ زيادة ولكن يطالب بتشكيل لجنة من الوزارة لزيارة محافظة سوهاج لمعاينة المشاكل على أرض الواقع.

وتابع: "مستشفى دار السلام منذ سنتين مدفوع للمقاول 9 مليون جنيه ومعملش حاجة، ومستشفى جرجا وجهينة المفروض ينتهوا منها والمقاول طلب مد سنة، وأول مرة ادخل مستشفى الحيطان فيها شروخ"

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