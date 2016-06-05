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بالصور.. "أمن مطروح" توزع كراتين رمضان بـ"قارة أم الصغير" أصغر واحة مصرية

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بالصور.. "أمن مطروح" توزع كراتين رمضان بـ"قارة أم الصغير" أصغر واحة مصرية بالصور.. "أمن مطروح" توزع كراتين رمضان بـ"قارة أم الصغير" أصغر واحة مصرية
وجه اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، بتوزيع كراتين رمضان وبعض المساعدات العينية الأخرى فى واحة قارة أم الصغير، الواقعة بالصحراء الغربية جنوب شرقي مرسى مطروح بنحو 300 كيلو متر وأصغر واحة بمصر.

وقال بيان اليوم، إن العقيد خالد عمار، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن مطروح، انتقل على رأس قوة من المديرية بصحبة السيارة المحملة بالمساعدات، إلى واحة قارة أم الصغير التابعة إداريا إلى مدينة سيوة، وكان فى استقبالهم أهالي الواحة، وتم توزيع عبوات المواد الغذائية والهدايا عليهم.

وأعرب أهالي الواحة، عن سعادتهم بتواصل واهتمام أجهزة الدولة بهم، رغم العزلة المكانية التي يعيشون فيها، وقدموا الشكر للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح.

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>هدية الرئيس السنوية تصل إلى "قارة أم الصغير" أصغر واحة مصرية

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