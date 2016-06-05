ساويرس يستحوذ على 51% من أسهم واحدة من أكبر شركات الأوراق المالية في أمريكا

تنتهي شركة بلتون المالية القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس في غضون الأسابيع المقبلة من صفقة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة “أورباخ جرايسون” لتداول الأوراق المالية والتي يقع مقرها في نيويورك.

وبحسب شبكة بلومبرج الإخبارية الدولية فإن مدير شركة بلتون سامح الترجمان قد أكد في بيان أن هذه الصفقة ستمكن رجل الأعمال نجيب ساويرس من الدخول بشكل أكبر في أمريكا، وأنها ستعزز الخطط التوسعية للشركة في السوق الدولية إلا أنه لم يوضح شروط الصفقة.

وقالت بلتون في بيان إن الشركة الأمريكية المستهدفة بالاستحواذ متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك.

وأضافت الشبكة أن الصفقة أتت بعد فترة إحباط نتيجة تعطل صفقة استحواذ بلتون على الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي ” CI capital” والتي يقدر رأس مالها بـ 924 مليون جنيه بعد عقبات قانونية.

وقال ألن سنديب مدير قسم البحث في شركة النعيم القابضة في تصريحات لبلومبرج إن هذه الصفقة تعد بمثابة مفاجأة لأنها CI capital التي تسعى بلتون للاستحواذ عليها لديها بالفعل منصة مؤسسية أجنبية.