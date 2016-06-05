صاحب”فيديو الضرب”الشهير بالكويت يطلب مساعدته للعودة في إجازة لمصر

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت جمال سيد، يفيد بأن أشرف جابر أبو اليمين، صاحب فيديو الضرب الشهير بمنطقة علي صباح السالم بالكويت، حضر إلى مقر القنصليه المصرية، وطلب اتخاذ إجراءات سفره إلى مصر في إجازة كي يرتاح نفسيا، ثم العودة مرة أخرى إلى الكويت.

كانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على كفيل، صاحب مقطع فيديو يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة علي صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، فإن المستشار العمالي أشار في تقريره إلى أن “أبو اليمين” طلب المساعدة في سداد مبلغ 450 دينارا كويتيا دين عليه لإحدى الشركات الخاصة، علما بأنه مسجل على نظام (سيستم) وزارة الداخلية الكويتية “ممنوع من الخروج” قبل سداد المبلغ، وقامت القنصل المصري بالكويت السفيرة هويدا عبد الرحمن بسدد المبلغ، وتعهد المواطن المصري بتقسيطه فيما بعد.

وقال المستشار العمالي إنه قابل أشرف جابر أبو اليمين، وتحدث معه، وعرض عليه دعما قانونيا إذا أراد، بتوكيل محامي له مجانا، من المحامين المسجلين لدى مكتب التمثيل العمالي، تطوعا لخدمة غير القادرين من الجالية المصرية.

وكشف المواطن المصري “أبو اليمين” أنه نقل كفالته على كفيل آخر، مشيرا إلى أن هناك مواطنا كويتي الجنسية يدعى يوسف السريخان يقف بجواره لوجود صلات أسرية بينهما.

وكان وزير القوى العاملة قد أصدر توجيهاته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري، وستتبع القانون والقضاء للحصول على حقه، مشددا على أن مصر لن تفرط في حق أي مصري، وأن الحكومة تحترم مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.

وأكد الوزير مجددا أن العلاقات المصرية – الكويتية قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يوثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات وثيقة تماما بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

أ ش أ