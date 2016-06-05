مساعد وزير الخارجية يلتقي رئيس المفوضية المشتركة ووزيرة الحياة البرية بجنوب السودان

التقى يوم ٣ يونيو الجاري السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، بالرئيس البتسواني السابق “فيستوس موجاي”، رئيس المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم، وهي المفوضية التي تم إنشائها بموجب اتفاق حل الأزمة في جنوب السودان، لمتابعة التزام أطراف النزاع، بتنفيذ الاتفاق، وذلك بحضور السفير أيمن مختار الجمال، سفير مصر لدى جنوب السودان، والمستشار أحمد شريف، عضو مكتب وزير الخارجية، وملحق دبلوماسي نادر شبل، عضو السفارة المصرية في جنوب السودان، حيث نقل مساعد وزير الخارجية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر، كما تناول اللقاء تطورات تنفيذ اتفاق حل الأزمة في جنوب السودان، خاصة دور المفوضية خلال المرحلة القادمة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام.

من ناحية أخرى، التقى مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار مع “جيما نونو” وزيرة الحياة البرية في الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، والقائم بأعمال الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب السودان، حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وتناول اللقاء تطورات تنفيذ اتفاق حل الأزمة في جنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بإعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت مظلة اتفاق أروشا، حيث أكد الحزب علي رغبته في توحيد الحركة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن لقاءات مساعد وزير الخارجية خلال زيارته لجنوب السودان، والتي تهدف إلى التأكيد علي حرص مصر علي استقرار الأوضاع في جنوب السودان باعتبارها دولة جوار لمصر، والتزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق حل الأزمة في جنوب السودان، وبحث كيفية مساهمة مصر في هذا الأمر.