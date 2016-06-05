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بالصور.. وزير النقل يتفقد كوبري طلخا بالدقهلية

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بالصور.. وزير النقل يتفقد كوبري طلخا بالدقهلية بالصور.. وزير النقل يتفقد كوبري طلخا بالدقهلية

تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، يرافقة اﻻستاذ حسام الدين امام محافظ الدقهلية، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اعمال تنفيذ مشروع محور طلخا على النيل بمدينه المنصورة، و الذي يربط طريق “رافد / المنصورة جمصة” بطريق “المنصورة/ شربين الشرقي”، مرورًا بقطاع طلخا شربين الغربي، والذي يعبر نهر النيل وسكة حديد، “طلخا /دمياط” و مصرف وترعة الساحل، وترعة المنصورة بطول 5 كم بتكلفة 441.5 مليون جنيه .

وصرح الوزير، أن هذا المحور، يهدف الي خلق محاور للنقل بين شرق وغرب النيل، وترعة المنصورة، ورافد مدينه المنصورة جمصة.

 

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