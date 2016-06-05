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بالصور.. الفريق أسامة عسكر يكرم رجال الأعمال وتنفيذيى جنوب سيناء

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بالصور.. الفريق أسامة عسكر يكرم رجال الأعمال وتنفيذيى جنوب سيناء بالصور.. الفريق أسامة عسكر يكرم رجال الأعمال وتنفيذيى جنوب سيناء
كرم الفريق أسامة عسكر، قائد القوات الموحدة لمحاربة الإرهاب بسيناء، القادة ورجال الأعمال بمحافظة جنوب سيناء، على المجهودات التى يقدمونها إلى أهالى جنوب سيناء والمساهمة فى المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وجاء على رأس المكرمين رفيق بولس رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، واللواء محمد عبدالوهاب رئيس مدنية رأس سدر، والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمهندس على محمود عبد الله مدير عام الهيئة الأبنية التعلمية بجنوب سيناء، واللواء مهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير.

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