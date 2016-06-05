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الهياتمي يقرر منع السباحة في أعماق خليج السويس

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الهياتمي يقرر منع السباحة في أعماق خليج السويس الهياتمي يقرر منع السباحة في أعماق خليج السويس

اللواء أحمد الهياتمي

أصدر اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس اليوم الأحد، قرارا بمنع السباحة داخل أعماق الخليج والسماح فقط بالسباحة بالقرب من شواطئ العين السخنة بسبب هجوم سمك القرش.

وقال المحافظ إنه اتخذ هذا القرار بعد زيارة المختصين للمنطقة البحرية التي شهدت حادث هجوم القرش، مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة كيفية القضاء على أسماك القرش عن طريق الصيد .. موضحا أنه تم تشديد التعليمات بعدم السماح لأي شخص بالسباحة لأكثر من 150 مترا بعيدا عن الشاطئ بالعين السخنة بالسويس.

وفي سياق متصل، بدأت اللجنة المشكلة من قبل وزير البيئة خالد فهمي من مسئولي المحميات البحرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء عملها بالسويس لبحث أسباب ظهور سمك القرش وهجومه على المواطنين.

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