أخبار سوريا اليوم.. غارات سورية تستهدف حيى كرم الميسر وقاضى عسكر بمدينة حلب

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على مواصلة هجوم الجيش السورى على تنظيم "داعش" فى الرقة، وغارات استهدفت مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، كما تناولت أخبار سوريا اليوم استهداف مقاتلى تنظيمى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" أحياء يقطنها أكراد فى مدينة حلب.

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أن مقاتلى تنظيمى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، مستمران فى قصف حى الشيخ مقصود الذى يقطنه أكراد فى مدينة حلب السورية.

وقال المتحدث باسم المركز "يورى زرائيف"، اليوم الأحد، إن "هجوم مقاتلى الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة"، و"أحرار الشام" مستمر فى الجزء الشمالى من حلب، مضيفًا أن التنظيمات الإرهابية، قامت مساءً بقصف مكثف بمدافع الهاون من منطقة المركز التجارى "كاستيلو" وبلدة مخيم حندرات، على الأحياء السكنية فى شمال مدينة حلب.

أخبار سوريا اليوم

قُتل 11 شخصًا الأحد فى قصف جوى متواصل منذ أيام على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة فى مدينة حلب فى شمال سوريا، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.

>وصلت قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف فصائل عربية كردية، إلى مشارف مدينة منبج أحد أبرز معاقل تنظيم داعش فى شمال سوريا، استعدادًا لطرد المسلحين منها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وقالت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الأحد، "إن طائرات الجيش السورى شنت غارات استهدفت حيى كرم الميسر وقاضى عسكر فى مدينة حلب بالبراميل المتفجرة". وأضافت - فى نبأ عاجل لها - " أن قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف طريق الكاستيلو الشريان الرئيسى لمدينة حلب".

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان يوم السبت، إن الجيش السورى دخل محافظة الرقة، حيث المعقل الرئيسى لتنظيم "داعش" بعد هجوم كبير بدعم من روسيا.

موضوعات متعلقة..

المركز الروسى: "النصرة" و"أحرار الشام" يقصفون أحياء كردية بحلب السورية ‎

>