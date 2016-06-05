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فى اليوم العالمى للناجين من السرطان.. 4 أطعمة تكافح المرض أبرزها الفاكهة

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فى اليوم العالمى للناجين من السرطان.. 4 أطعمة تكافح المرض أبرزها الفاكهة فى اليوم العالمى للناجين من السرطان.. 4 أطعمة تكافح المرض أبرزها الفاكهة
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن السرطان يعد واحدا من الأسباب الرئيسية للوفاة فى جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير إن المرض ليس له فئة عمرية، إذ أنه يؤثر على الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فهناك أكثر من 100 نوع من السرطانات المعروف تأثيرها على البشر.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من 100 نوع من السرطانات المعروف تأثيرها على البشر، ومع ذلك فإن النبأ السار هو أن العديد من الوفيات الناجمة عن السرطان يمكن تجنبها، إذا تم الكشف المبكر عن المرض وتلقى الرعاية الجيدة بعد العلاج الكيماوى أو الإشعاعى .

وحسب التقرير يمكن اتباع نظام غذائى صحى وتجنب زيادة التى تساعد على تعزيز قوة الجسم وإعطاء هؤلاء المرضى القدرة على تحمل مكافحة السرطان على نحو فعال.

وتزامنًا مع اليوم العالمى للناجين من السرطان، يقدم التقرير قائمة من الأطعمة المغذية والفعالة للغاية للمرضى الناجين من السرطان والتى تتضمن الآتى:

1-تناول الفاكهة الطازجة: تناول كوب من الفاكهة الطازجة مثل الموز والكيوى والمانجو والكمثرى والفراولة والجوافة والأفوكادو والتين والبرتقال فى حوالى خمس حصص يوميا، الذى يعد مصدرا غنيا للفيتامينات ويوفر الكميات المطلوبة من الطاقة .

2-الخضراوات الطازجة:تناول الخضراوات الورقية الطازجة مثل البروكلى والقرنبيط والكرنب والجزر والبسلة واللفت، يجب تناولها بكميات صغيرة بما لا يقل عن حوالى 4 إلى 5 مرات فى اليوم، وهى مصادر غنية بالفيتامينات والألياف.

3-العسل الأبيض: العسل من الأطعمة التى تحتوى على مواد مضادة للبكتيريا وخصائص مضادة للفطريات، ومن الممكن تناول كمية صغيرة تساعد فى الوقاية من العدوى للناجين من مرض السرطان .

4-تناول الأطعمة التى تحتوى على الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والأرز البنى والشعير، حيث يجب إدراجها فى النظام الغذائى للناجين من السرطان، كما يجب أن يكون الخبز عالى الألياف والحبوب، ما يساعد على توفير الطاقة والقوة اللازمة للجسم.


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