عادات غذائية خاطئة تجنبها فى رمضان.. أبرزها المياه الغازية والمخلل

يقع الغالبية فريسة للعديد من العادات الخاطئة التى تسبب لهم الإصابة بأمراض عديدة، خاصة فى فصل الصيف، ومع حلول شهر رمضان تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة يجب الانتباه إلى نوعية الأغذية ومدى تأثيرها على الصائم، واختيار الأطعمة التى تساعد الجسم أثناء الصيام على تحمل ارتفاع درجات الحرارة.

فى هذا السياق، قال الدكتور "وائل صفوت" استشارى البطن العام بمستشفى وادى النيل، "الاعتدال فى كل شىء من الأمور التى تجنب الأفراد مختلف الأمراض، ويتزامن هذا العام الأجواء الحارة الشديدة مع شهر رمضان الكريم وهو ما يجعلنا نقع فى بعض الأخطاء التى تؤدى بنا إلى آلام قاسية وأمراض متعددة".

أوضح الدكتور "وائل" بعض الممارسات الخاطئة التى نقوم بها فى الصيف خاصة مع الصيام، والتى ينصح بالابتعاد عنها، وهى:

تناول المياه الباردة:

تناول المياه الغازية بكثرة:

تناول الوجبات الدسمة:

الحلويات والمخلل

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>يعتمد الغالبية على تناول المياه شديدة البرودة على المعدة الخالية، وهو ما يؤدى إلى انقباض المعدة وحدوث انتفاخات.>يلجأ الكثيرون لفكرة تناول المشروبات الغازية بكل أنواعها وقت الصيف بكثرة وهو ما يؤدى إلى إصابتهم بالتهابات فى المعدة خاصة أنواع المشروبات الغازية ذات اللون الأسود.>فى وقت الصيف يحتاج الجسم للأكلات التى تعطيه كمية المياه التى يفقدها بسبب العرق وتشعره بالترطيب الدائم، والوجبات الدسمة تجعله يشعر بالحرارة الزائدة بسبب الطاقة، بالإضافة إلى أن هذه الوجبات تجعله يتناول المياه الكثيرة وهو أمر غير متوفر فى وقت الصيام.>بشكل عام الملح والسكر من السموم البيضاء التى تنصح منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عنها بقدر الإمكان، حيث يعشق الغالبية الحلويات فى رمضان وهو ما يؤدى إلى زيادة الوزن وما ينتج عن هذه الزيادة من أمراض متعددة، أما المخلل لا يفضل تناوله فى وجبة السحور حتى نتجنب العطش الزائد فى وقت النهار، ولمرضى الضغط والقلب يجب أن يمتنعوا لعدم التعرض لمضاعفات هذه الأمراض.

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