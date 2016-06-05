“القومي للمرأة” يعقد الاجتماع التأسيسي لمنتدى منظمات المجتمع المدني

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم ” الإجتماع التأسيسي الأول لمنتدى منظمات المجتمع المدني ” بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير حكومية بالمجلس ، والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس ،والسادة أعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس على أهمية هذا المنتدى في التواصل المستمر وتنسيق العمل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى في تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية والقضايا الملحة الخاصة بالمرأة لمناقشتها خلال الفترة القادمة ، مشيرة الى أن هدفنا هو الوصول الى أكبر قاعدة من النساء في كل مناحى الحياة.

وأوضحت رئيس المجلس أن هناك ارادة سياسية واضحة مساندة لقضية المرأة ، مشيرة أن المجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية.