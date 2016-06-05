حظر سير التوك توك في محافظة الأقصر

أصدر محمد بدر، محافظ الأقصر، الأحد، قرارًا بحظر سير الـ”توك توك ” في مدن الأقصر والبياضية، والطود، و طيبة والقرنة وأرمنت وإسنا، بالإضافة إلى الطرق السريعة والرئيسية.

ونص القرار في مادته الثانية، على أنه في حالة ضبط الدراجات البخارية، المزودة بصندوق خلفي 3 عجلات (تروسيكل) ، أثناء سيرها على الطرق السريعة، سيتم التحفظ عليها إداريًا، لمدة شهر بنقطة الإيواء العاجل التابعة للمحافظة.

وقال محافظ الأقصر، إن هذا القرار يأتي في إطار السعي، لتنظيم الحركة المرورية، ومحاولة القضاء على حوادث الطرق، مضيفًا أنه في حالة ضبط توك توك، في الأماكن المحظور السير بها سيتم التحفظ عليها إداريًا لمدة شهر.