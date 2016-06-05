محلب: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر

أكد المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، لعودتها إلى سابق عهدها والوصول بالإنتاج السمكي بها نحو 50 ألف طن سنويا في ظل ما تحققه البحيرة حاليا من إنتاج يصل إلى 20 ألف طن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محلب، اليوم الأحد، بأسوان مع الصيادين ورؤساء جميعات الصيد ببحيرة ناصر بحضور كل من: محافظ أسوان مجدي حجازي، ورئيس الشركة الوطنية للثروة السكمية اللواء حمدين بدين.

وقال محلب إن هناك توجها عاما للدولة للاهتمام بتنمية البحيرات المائية في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل مع بعض الأجهزة بروح الفريق من أجل مساندة الصيادين.. مضيفا أن الحكومة مهتمة بتنمية بحيرة البرلس كما يتم تنفيذ الدراسات الخاصة لتنمية بحيرة قارون، فيما تم البدء فعليا في تنمية بحيرة المنزلة إلى جانب بحيرة ناصر.

من جانبه، صرح محافظ أسوان بأن أهالي المحافظة يدعمون مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم معه على قلب رجل واحد، كما نطمئنه بأن بوابة مصر الجنوبية أمنة تماماً وأن جميع الأجهزة والهيئات والجامعة تعمل بروح الفريق .. مؤكدا أن الصيادين ببحيرة ناصر يقدرون جهود الرئيس ويقدموا له عظيم الشكر، ويعاهدوه على بذل المزيد من الجهد حتى تكون بحيرة ناصر أعظم بحيرة في العالم خلال فترة قصيرة جداً.

وأضاف أنه تم وضع خطة زمنية متكاملة لتحقيق التنمية المنشودة ببحيرة ناصر، حيث بدأ تنفيذها حاليا وتستغرق عاما حيث من المقرر أن تنتهى في نهاية أبريل 2017 بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة التي تبدأ من الصياد وحتى المحافظ للوصول للتنمية الحقيقية بالبحيرة، خاصة في ظل وجود اللجنة الإشرافية العليا برئاسة محافظ أسوان والتي تم إجراء تعديلات على تشكيلها لتكون أكثر فاعلية.

وأوضح أنه تم استحداث 4 لجان فرعية ضمن تشكيل اللجنة هى المالية والفنية والأمنية والمتابعة، وتعقد كل لجنة اجتماعات شهرية وتكلف بمهام محددة، على أن يتم دمج جميع الإجراءات في الخطة سواء كانت في الإتجاه الإداري أو الفني، مع الاستعانة بالخبرة المتمثلة في رؤساء الجمعيات والصيادين، وأيضاً الجانب العلمي المتمثل في كلية التكنولوجيا ومصايد الأسماك بجامعة أسوان وجميع هذه الجهود تصب لصالح تنمية الثروة السمكية ببحيرة.

وأردف حجازى أن اللجنة الإشرافية العليا ستجتمع شهريا وتقوم بمتابعة أعمال اللجان الفرعية حيث يتم استصدار قرارات من اللجنة الإشرافية إذا تطلب الأمر لاتخاذ الإجراءات المطلوبة ويتم تنفيذها على الوجه الأكمل، خاصة أن أي مخالفة أو إعاقة لهذه الخطة سيضر بمسيرة التنمية للبحيرة.

من جانبه، أعرب رئيس الشركة الوطنية للثروة السكمية عن رفضه الشائعات التي يتم إطلاقها عن سيطرة أي فئة معينة داخل بحيرة ناصر.. مؤكدا أن الجميع يعمل في منظومة واحدة لصالح الصياد وإزالة أي معوقات تواجهه.

وأوضح أن الشركة ترفض عمليات الصيد الجائر أو أي انتهاكات للثروة السكمية ببحيرة ناصر التي يمارسها البعض.. لافتا إلى أن الدولة من خلال القوات المسلحة والشرطة نفذت الفترة الماضية حملات مشتركة للتصدي لعمليات تهريب الأسماك، كما أن الحكومة معنية برفع كفاءة معدات الصيد داخل البحيرة بعد أن اعتمدت لها 18 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك خطة لإقامة مزرعة تماسيح ببحيرة ناصر في إطار العمل على تنمية البحيرة، بالإضافة إلى أنه سيتم زيادة أعداد موانئ الصيد بالبحيرة لمساعدة الصيادين.

أ ش أ