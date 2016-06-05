بالصور.. مجلس الدفاع الوطنى يناقش موازنة القوات المسلحة للعام المالى 2016/2017

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بحضور كامل هيئة المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالى 2016/2017، وذلك إعمالاً للمادة 203 من الدستور، والتى تنص على قيام مجلس الدفاع الوطنى بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه فى مشاريع القوانين المتعلقة بها.

حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطنى، واللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة بمجلس النواب.

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